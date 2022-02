Dottore e fan di Sherlock Holmes, Gabriele Mazzoni a 'Nerd Imparati'

Le collaborazioni dei ragazzi di Nerd Imparati non si fermano! Se la scorsa settimana hanno avuto ospiti sul loro canale gli organizzatori della Festa dell’Unicorno, questa settimana avranno ospite Gabriele Mazzoni!

Medico in pensione, in passato è stato Responsabile del Servizio d’Igiene e direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica di Empoli.

Come se non bastasse una carriera medica di prim'ordine, il signor Mazzoni è anche uno dei più grandi collezionisti di Sherlock Holmes al mondo! Ed è per questo argomento che sarà ospite sul canale di Nerd Imparati.

Martedì 8 febbraio alle 21:15 Gabriele Mazzoni parlerà della sua grande collezione di Sherlock Holmes (collezione che si appresta ad arrivare ai 50mila pezzi!), di come è nata questa grandissima passione per l’investigatore di Baker Street, ma anche di tante altre cose.

Se vi interessa potete sintonizzarvi dalle 21:15 in poi sul canale Twitch di Nerd Imparati raggiungibile all’indirizzo https://www.twitch.tv/nerd_imparati.

Oppure potete vedere le repliche sul canale Youtube di Nerd Imparati raggiungibile dal link https://www.youtube.com/channel/UCyP6Cchz1ZIZSlEKojURVHw, oppure cercando Nerd Imparati su Youtube (la replica viene solitamente caricata 2 giorni dopo la diretta).

I ragazzi di Nerd Imparati si possono seguire anche su Facebook ed Instagram, dove pubblicano tutti le loro collaborazioni e i loro aggiornamenti.

Fonte: Ufficio stampa