Giorno del Ricordo: il programma delle iniziative a Pisa

Si svolgeranno giovedì 10 febbraio le celebrazioni per il Giorno del Ricordo 2022. Un appuntamento istituito con la legge 30 marzo 2004 dal parlamento italiano per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Per celebrare la ricorrenza Comune di Pisa, Prefettura di Pisa e Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Pisa hanno organizzato un significativo programma di iniziative.

Programma

- Palazzo Gambacorti - Esposizione striscione commemorativo

- ore 10.00 - Pisa, Cimitero suburbano, via Pietrasantina – Chiesa di San Gregorio Magno, celebrazione Santa Messa, a seguire deposizione corona di alloro del Comune di Pisa e dell'Associazione Giuliano-Dalmata

- ore 11.30, - Villaggio profughi Marina di Pisa, via Milazzo 55, Cippo “Martiri delle Foibe” - Deposizione corona di alloro

- ore 14.00 - Consiglio Comunale - Giorno del Ricordo, diretta streaming

- ore 17.00 - Intitolazione della rotatoria tra via Cisanello e via Maccatella a Norma Cossetto