Giorno del Ricordo, iniziativa Anpi in tredici comuni

Nel gennaio del 2021 è iniziata una collaborazione fra tredici Sezioni ANPI del territorio che va da Pisa fino a Montelupo Fiorentino. La collaborazione porta il nome de “La storia per tutti”, sull’omonima pagina Facebook e il canale YouTube si trovano le iniziative svolte nel 2021. Le attività riprendono nel 2022 con la prima iniziativa dedicata al Giorno del Ricordo, che si terrà in diretta Facebook venerdì 11 febbraio alle ore 20:30. La legge n. 92 del 30 marzo 2004, ha istituito il Giorno del Ricordo “in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di riconoscimento ai congiunti degli infoibati.” Spesso durante la celebrazione del Giorno del Ricordo vengono strumentalizzate le vicende storiche delle “foibe” e del suddetto esodo. Tuttavia questa ricorrenza dovrebbe servire come occasione di conoscenza del contesto storico nel quale queste vicende si inseriscono. A quasi venti anni dall’approvazione della legge, le tredici Sezioni ANPI provano a fare il punto sui suoi effetti nella memoria pubblica, sui rapporti fra ricerca storica, comunicazione e uso politico del passato. Saranno presenti, in collegamento, Alessandra Kersevan, saggista, specializzata in storia del confine orientale nella prima metà del XX secolo, e Filippo Focardi, docente di Storia contemporanea all’Università di Padova, esperto, fra l’altro, delle politiche della memoria pubblica. Andrea Bellucci di ANPI Montelupo Fiorentino coordinerà l’incontro.

Le Sezioni ANPI di: Montopoli-S.Miniato, S.Croce sull'Arno, S.Maria a Monte, Fucecchio, Empoli, Montelupo Fiorentino, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo, Montaione, Navacchio, Vicopisano, CGIL "A.Fantozzi" di Pisa