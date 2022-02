Dal Pd-Questa è Empoli "impegno costante per riportare il tribunale"

«L’impegno per riportare il Tribunale a Empoli rimane costante- sottolineano le consigliere comunali di maggioranza Maria Cira D’Antuono (Questa è Empoli) e Simona Cioni (Partito democratico)-

Ieri i consiglieri di maggioranza, che ne sono membri, hanno partecipato alla commissione affari generali convocata per aggiornarsi sul punto con il sindaco Brenda Barnini, l’avvocato Gian Paolo Stefanelli, presidente dell’Associazione avvocati Empoli e Valdelsa e l’avvocato Roberto Nannelli, responsabile della commissione scientifica dell’associazione per il Tribunale di Empoli».

Dopo la mozione a firma congiunta delle consigliere D’Antuono e Cioni, presentata nel 2019 a inizio consiliatura dai gruppi Questa è Empoli e Partito Democratico, e approvata all’unanimità dal consiglio comunale, e il disegno di legge promosso e approvato in Consiglio regionale, ci sono state le audizioni dei Sindaci interessati dall’istituzione di questo ufficio giudiziario e dei rappresentanti delle associazioni nelle commissioni giustizia del Parlamento.«Sono tutti atti importanti aventi lo scopo di arrivare a istituire il Tribunale di Empoli- precisano le consigliere - l’iter parlamentare è avviato: si tratta adesso di individuare un testo di legge base che possa essere calendarizzato per la discussione in Parlamento.

Tanto è stato fatto, se pur la strada sia ancora lunga: le amministrazioni locali, ritenendo fondamentale dotare il nostro territorio di un servizio pubblico a tutela e vantaggio dei diritti dei propri cittadini, continueranno a lavorare per raggiungere questo obiettivo».

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa