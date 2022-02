In auto con hashish e marijuana: denunciato 22enne fiorentino

Nel corso della notte, i carabinieri di Scandicci, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato un 22enne fiorentino che, sulla base degli elementi raccolti sinora è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio. Il giovane nascondeva, sulla propria auto, circa venti grammi tra hashish e marijuana ed un bilancino di precisione.

I militari iniziavano il controllo poiché insospettiti dal fatto che il 22enne si fosse appartato in un parcheggio in località San Giusto. I Carabinieri, visto l'atteggiamento particolarmente nervoso hanno deciso di approfondire gli accertamenti che consentivano di rinvenire lo stupefacente ed il materiale per il confezionamento.