In casa con un kg di marijuana e hashish, 20enne arrestato nell'Aretino

Un'indagine sullo spaccio a Sansepolcro ha portato i carabinieri da un ventenne, trovato con circa un kg tra marijuana e hashish dal valore di circa 9mila euro. Nella casa del giovane, perquisita dai militari di Sansepolcro in borghese e in divisa, è stato trovato lo stupefacente, diviso in involucri e disseminato in vari angoli e stanze diverse. Il controllo nel domicilio è scattato a seguito delle indagini.

In tutto i militari hanno ritrovato un kg di marijuana e un etto e mezzo di hashish, già imbustati nel cellophane e pronti per la vendita. Il giovane, italiano e residente in Valtiberina, è stato arrestato con convalida dal tribunale di Arezzo. Per lui è scattata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione con permanenza in casa nelle ore notturne mentre tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro penale.