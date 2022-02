Negli occhi c'è sempre l'ottima prova di sabato con Lucca e la sconfitta beffa. L'obiettivo, pur davanti ad una sfida impossibile, è quello di ripetere la prestazione e cercare di prendere così un'altra dose di fiducia per cercare la salvezza. Mercoledì alle 19 al Pala Sammontana (arbitri Ferrara di Ferrara, Miniati di Firenze e Pellegrini di Cesenatico), la Scotti riceve le tricolori della Umana Reyer Venezia, una sfida che coach Cioni presenta così.

"Giochiamo subito dopo una partita ottima nella quale ci ha beffato una gestione offensiva degli ultimi possessi che poteva essere migliore ed alcuni fischi su ottime difese. Davanti a questi episodi che tutti hanno potuto vedere, diventa difficile dire alla squadra che le partite si vincono in difesa. Speriamo magari che il trend arbitrale che stiamo avendo in casa cambi, mentre lontano da Empoli abbiamo avuto direzioni ineccepibili. E' una cosa strana, però così è". "Detto questo - prosegue - sono situazioni sulle quali non possiamo fare niente e quindi pensiamo a lavorare sulle nostre cose per migliorare laddove possiamo. La rabbia e la grinta che abbiamo messo in campo devono essere da stimolo per non abbatterci, ci devono far capire che possiamo ancora dire la nostra per la salvezza. Oltretutto possiamo solo migliorare anche fisicamente visto che abbiamo avuto cinque giocatrici col Covid che hanno ripreso da poco a lavorare in palestra con le compagne. Se continuiamo così, per noi inizia un altro campionato perchè ho visto doti che ho cercato per tutto il girone di andata e che, nelle ultime due partite, ho finalmente ritrovato".

La lunga premessa sul momento della squadra lascia spazio poi all'avversario sul quale, ad onor del vero, c'è poco da dire visto che si tratta della squadra campione d'Italia. "Venezia è fortissima, per noi si tratta di una partita proibitiva ma è vero che in questo momento ci serve rigiocare subito. Quindi cerchiamo di sfruttare questa cosa e disputare una buona gara per prendere ancora più fiducia in noi stesse". La Reyer ha al momento venti punti classifica con 12 partite giocate. Allenata da coach Andrea Mazzon, ha un organico di primo piano ed è naturalmente una delle grandi favorite per lo scudetto. Una gara, quindi, proibitiva ma che la Scotti dovrà essere brava a saper sfruttare.

La partite, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa