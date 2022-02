Prendono reddito di cittadinanza illegalmente, 27 denunce

I carabinieri di Massa Carrara hanno scoperto e denunciato 27 persone, che avrebbero percepito il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto, per un totale di quasi 120 mila euro. I responsabili appartengono a diverse fasce di età, alcuni sono già noti alle forze dell'ordine per vari reati.

Avevano presentato all'Inps, tramite i rispettivi patronati, false dichiarazioni riguardanti ad esempio misure cautelari restrittive, occupazioni di lavoro a tempo determinato, oppure sulla composizione del proprio nucleo familiare, o sulla attuale residenza nel territorio italiano. L'attività ha consentito di accertare un danno economico per l'Inps di oltre 120 mila euro indebitamente erogati e per cui è stata richiesta all'ente previdenziale l'immediata sospensione e l'attivazione delle procedure per il recupero delle relative somme.