Open Day all'Università di Siena, appuntamento con l'Ateneo in presenza e online

Sono già aperte le iscrizioni per partecipare al prossimo Open Day dell’Università di Siena, che si terrà il 22 febbraio. Dopo le due passate edizioni, che si sono tenute on line, quest’anno sarà possibile partecipare alla giornata di orientamento presso le strutture universitarie di Siena e Arezzo, sia in presenza che da remoto.

Le porte di tutte le strutture didattiche si apriranno il 22 febbraio fin dal mattino per accogliere le future matricole, le famiglie, gli insegnanti e quanti sono interessati a conoscere le opportunità di studio e i servizi offerti dall’Università di Siena. Sarà possibile assistere alle presentazioni dei 74 corsi di studio e dei servizi offerti e incontrare i docenti e i tutor di ateneo.

La formula dell’Open Day prevede la presentazioni dei corsi di laurea (33 corsi di laurea triennale, 5 corsi a ciclo unico e 36 lauree magistrali) e dei servizi a cura dei docenti, l’illustrazione degli sbocchi professionali a cura di testimonial, le visite guidate ai complessi didattici, ai laboratori e ai luoghi di interesse, colloqui con docenti e studenti tutor e molto altro per entrare nel vivo della vita universitaria.

Presso ogni dipartimento, che rappresenta la struttura cui afferiscono i corsi di studio e in cui si svolge l’attività didattica, saranno tenute due sessioni di presentazioni, una al mattino e una nel primo pomeriggio, per consentire a coloro che lo desiderino di visitare nella stessa giornata più di una struttura didattica o collegarsi da remoto a più incontri. Le sessioni saranno infatti fruibili in contemporanea anche on line, nella apposite “stanze” gestite dai docenti e dagli studenti tutor.

"Sono molto soddisfatta di questa riapertura dell’Università ai ragazzi delle scuole - ci ha detto Maria Rita Digilio, delegata del Rettore all’Orientamento e tutorato - per un’iniziativa di orientamento così ampia. È qualcosa a cui abbiamo lavorato intensamente nella programmazione e nell’organizzazione dell’evento, naturalmente nel pieno rispetto delle norme di contenimento. Incontrare docenti e studenti tutor, esplorare gli spazi, essere fisicamente presenti, entrare in stretta connessione con la vita universitaria è un’esperienza formativa e di vita fondamentale, perché l’Università non è solo didattica, è anche e soprattutto relazione".

La novità di quest’anno è rappresentata dalle sessioni "Aspettando Bright. Come nasce un progetto di ricerca", i giovani ricercatori dell’Ateneo illustreranno agli studenti intervenuti i progetti che saranno presentati durante l’iniziativa di divulgazione scientifica annuale "Bright. La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori" che si terrà a fine settembre prossimo.

"L’obiettivo del progetto è comunicare anche ai più giovani l’importanza della ricerca, la ricaduta positiva del lavoro dei ricercatori sulla qualità generale della nostra vita - spiega la professoressa Digilio. - Per farlo abbiamo pensato che la soluzione migliore fosse coinvolgere direttamente i ragazzi, renderli protagonisti e partecipi attivamente di un progetto di ricerca nel suo farsi. Allo stesso tempo questa partecipazione attiva può rappresentare per i più giovani un importante momento di individuazione dei propri reali interessi, dei propri obiettivi, e supportarli nella scelta del loro futuro, proprio quello che l’Open Day dell’Università di Siena vuole offrire".

Per accedere alle iniziative in programma è obbligatoria la prenotazione. Per l’accesso in presenza è richiesto il green pass.

Tutti i programmi e le modalità di prenotazione sono consultabili sulle pagine web dedicate: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scegliere/open-day

Per ogni necessità è possibile contattare l’Ufficio Orientamento e Tutorato scrivendo a: orientamento@unisi.it

Fonte: Università di Siena