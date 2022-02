Pallacanestro Empoli, battuta Pontedera U17 ma Cifone si fa male

Under 17: I Biancoblù battono la capolista Pontedera, ma perdono Cifone per un mese.

Festa rovinata per i Biancoblù che si impongono sulla Capolista Pontedera per 65-49, sebbene in emergenza infortuni e covid. Una splendida vittoria dei nostri ragazzi, che hanno sfoderato a tratti anche una bella pallacanestro, anche se l'infortunio al polso di Capitan Cifone proprio non ci voleva (si parla di un mese di stop).

I nostri, dopo la brutta sconfitta di Cerreto, ritrovano Bellomo e la testa che era mancata proprio nella precedente partita. Dopo il primo quarto equilibrato, prendiamo un buon vantaggio di piu' 8 all'intervallo lungo e piu' 16 alla fine del terzo tempino, per poi controllare in sicurezza nei dieci minuti finali.

Coach Mirarchi ha così commentato: "Partita che ci ha visto sempre avanti nel punteggio. A tratti abbiamo mostrato un buon gioco corale con dei buoni tiri aperti. Come sempre qualche errore dovuto alla frenesia del gioco e del poco tempo per assimilare i nuovi meccanismi del coach. Unica nota stonata della serata l'infortunio di Cifone".

Partita tutto sommato divertente, da segnalare sugli spalti il divertentissimo gruppo P.A.E. composto dagli amici dei nostri atleti, che ha sostenuto i ragazzi dal primo all'ultimo minuto.

Tabellino: C.S.Pall.Empoli-Juve Pontedera 65-49 (15-15/19-11/19-11/12-12) Borrelli 17, Parilla 4, Manziano, Cifone 18, Lapi 18, Gronchi, Verdiani, Bellomo 8. All.Mirarchi

Fonte: Pallacanestro Empoli