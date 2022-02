Picchiata dal compagno, la polizia finge di consegnare pizze e la salva

Picchiata dal compagno, una donna è stata salvata dagli agenti di polizia che hanno finto di consegnare una pizza e hanno arrestato l'uomo, un 34enne di origini nordafricane. È successo alla periferia di Firenze nella serata di lunedì 7 febbraio. L'aggressore avrebbe sferrato schiaffi e pugni verso la partner, poiché questa aveva tardato nel dargli un cuscino da mettere sul divano.

La donna ha chiamato la centrale operariva della questura ma, in preda al panico, non è riuscita a chiedere aiuto e ha fornito l'indirizzo sbagliato. L'operatore della polizia ha intuito che qualcosa non andava, ha richiamato e ha chiesto l'indirizzo della donna con la scusa di consegnare pizze a domicilio. La vittima, riconosciuta la voce del poliziotto, ha capito che sarebbe stata salvata ed è riuscita a dare l'indirizzo giusto.

Stando alla polizia, le violenze andavano avanti almeno dal 2019, quando la donna era incinta, e sarebbero continuate anche di fronte ai due figli piccoli. Il compagno le avrebbe anche spento addosso delle sigarette e l'avrebbe segregata in casa. Lei non avrebbe mai denunciato per paura di ritorsioni. All'ultimo episodio di violenza del 7 febbraio avrebbe assistito anche il figlio più piccolo, che poi sarebbe stato colpito con un pugno dal padre, infastidito perché piangeva.