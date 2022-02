Safer Internet Day, Mazzeo e Brogi: "Opportunità incredibili solo con uso consapevole"

La Toscana, da sempre terra dei diritti, festeggia oggi il Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea per la sensibilizzazione sui rischi che comporta.

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e il presidente del Comitato toscano per le comunicazioni Enzo Brogi, celebrano l’appuntamento rilanciando il tema della sicurezza e l’uso consapevole di internet. “Può essere luogo sicuro e di crescita solo se utilizzato con responsabilità. La rete - dichiara Mazzeo - offre opportunità incredibili, può essere mezzo per una società più efficiente e sostenibile ma anche più inclusiva e resiliente se sfruttata consapevolmente. Il web però, purtroppo, è anche fucina e contenitore di rigurgiti di odio, spesso architettati a tavolino, che attraverso i social network e i canali web si trasformano in pericolosi luoghi di astio e di violenza. Lo scorso 30 novembre, anche per questo motivo abbiamo dedicato la Festa della Toscana a questo tema, presentando il ‘Manifesto per la comunicazione non ostile’, un importante progetto sociale di contrasto dei linguaggi d'odio e discriminanti. Ascolto, rispetto, cura, consapevolezza, responsabilità. Sono alcune delle parole chiave che hanno ispirato i dieci principi e che rappresentano la base per un uso intelligente e proficuo della rete”.

Sul tema della sicurezza in rete la Toscana e il Consiglio regionale sono intervenuti più volte. L’ultimo appuntamento in ordine di tempo sarà per il prossimo 15 febbraio con il webinar organizzato dal Corecom ‘Generazione Social. Nuovi linguaggi della comunicazione giovanile’. “L’impegno del Comitato a riflettere sulle forme e i contenuti della comunicazione delle nuove generazioni, avviato lo scorso aprile con il seminario dedicato al linguaggio della musica rap, prosegue” dichiara Brogi. “Al tavolo del nuovo incontro sono stati chiamati studiosi, esperti, due giovanissimi influencer e il mondo della scuola”. Un appuntamento che sia Mazzeo quanto Brogi ritengono “fondamentale per confrontarsi con la ‘generazione Z’ in un periodo particolarmente delicato per l’universo giovanile”.

Ai saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale, del presidente del Corecom e di Benedetta Baldi, professoressa dell’Università di Firenze, seguiranno gli interventi di Bruno Mastroianni, filosofo e comunicatore; di Vera Gheno, sociolinguista e saggista; di Benedetta Santini, divulgatrice culturale; di Marco Martinelli, divulgatore scientifico; del dirigente scolastico Ludovico Arte e di Elena Ginechesi ed Emma Pearson, studentesse dell’ITT Marco Polo di Firenze.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del Consiglio regionale, sui canali facebook del Consiglio regionale e del Corecom Toscana e sul canale YouTube del Comitato regionale per le comunicazioni.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale