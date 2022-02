San Valentino a Montespertoli con le coppie da Nozze d'Oro

Un'occasione per celebrare le coppie di sposi che quest'anno festeggiano i 50 anni di matrimonio.

Il Sindaco, nelle scorse settimane, ha spedito un invito per un incontro nel giorno di San Valentino alle 50 coppie di Montespertoli che quest'anno festeggiano le nozze d'oro.

"Vorrei festeggiare questo momento insieme ai miei concittadini e sarà per me un onore e un piacere condividere con loro questa gioia. Sono un esempio da tenere ben a mente, la loro passione e la loro determinazione possono ispirare tante giovani famiglie, sposarsi è decidere di fare un cammino insieme e il loro, durato per ben 50 anni, è da celebrare" spiega il Sindaco Alessio Mugnaini.

La breve cerimonia si terrà lunedì 14 febbraio alle ore 18.00 presso l'auditorium del Museo del Vino ed è dedicata a tutte le coppie che si sono sposate nel 1972, nell'occasione sarà loro consegnato un riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per ragioni organizzative le coppie possono essere accompagnate da massimo due parenti ed è necessario confermare la propria partecipazione telefonando allo 0571/600209 oppure inviando una mail a segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa