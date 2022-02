Si finge avvocato e prende oltre 40mila euro per la vendita di un locale: arrestato per truffa

Spacciandosi per avvocato, si era conquistato la fiducia del titolare di un esercizio pubblico, che nel mentre aveva in vendita un locale. Facendo leva su quest'ultimo aspetto, il sedicente avvocato si era fatto consegnare dalla vittima 40mila euro, facendogli credere che servissero come corrispettivo per alcuni intermediari impegnati nelle trattative di vendita a dei fantomatici imprenditori cinesi, che avrebbero acquistato il locale per quasi un milione e mezzo di euro.

Dopo una tempestiva indagine il piano del finto avvocato è stato scoperto e ieri i carabinieri di Arezzo lo hanno arrestato nella flagranza del reato di truffa. L'uomo, un 55enne italiano, è stato fermato dai militari e trovato in possesso di 5mila euro, soldi che poco prima si era fatto consegnare dalla vittima come ulteriore corrispettivo per la vendita.

L'indagine è partita dopo la denuncia del titolare dell'esercizio pubblico, che ha riferito ai carabinieri di aver consegnato i 40mila euro all'uomo. Quest'ultimo, pluripregiudicato per reati analoghi, si era prima presentato come legale e poi con il tempo si era guadagnato la fiducia della vittima, facendogli capire che conosceva alcuni facoltosi imprenditori che avrebbero acquistato il locale ad una cifra superiore alle aspettative. In cambio si era fatto consegnare i soldi, facendo credere al titolare che fossero per alcuni intermediari parte della trattativa. Inoltre la vittima avrebbe consegnato al 55enne anche un Rolex, da lui espressamente richiesto.

Arrestato, l'uomo è stato giudicato oggi con rito direttissimo ed è stata imposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono in corso ulteriori approfondimenti degli investigatori, per capire se nella vicenda siano coinvolti altri soggetti, vittime o complici, e che fine abbiano fatto i soldi già consegnati dal titolare del locale.