L'elicottero Drago 63 dei vigili del fuoco di Cecina sono intervenuti a sostegno dei vigili del fuoco di Pistoia per il soccorso di una persona al Sasso del Ghiaccione in zona Libro Aperto, ad Abetone. L'uomo è stato recuperato e trasferito alla piazzola dell'Abetone per i primi soccorsi. Sul posto anche personale del SAST e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.