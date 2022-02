Transizione digitale, in Comune a Firenze arriva l'esperto per la sicurezza informatica

Arriva in Comune l’esperto in sicurezza informatica. È quanto prevede la delibera approvata oggi in giunta comunale, su proposta dell’assessore al personale Alessandro Martini, che modifica la macrostruttura e il funzionigramma dell’ente per inserire il nuovo servizio “Sicurezza Infrastruttura e Architettura It dell’ente” all’interno della direzione Sistemi Informativi.

"Con questa delibera dotiamo l’Amministrazione di un servizio diventato sempre più importante alla luce della transizione al digitale ormai avviata e accelerata dall’emergenza pandemica - sottolinea l’assessore Martini -. Poter contare su una figura esperta in un ambito diventato essenziale per il funzionamento dell’Amministrazione è una certezza per il corretto svolgimento dei nostri servizi".

"La sicurezza informatica è un tema su cui diventa sempre più importante e prioritario investire a tutela di tutti i servizi che eroga l’ente e quindi della nostra comunità – aggiunge l’assessore all’Innovazione e sistemi informativi Cecilia Del Re –. La nuova figura dirigenziale andrà infatti a rinforzare la struttura, presidiando il delicato ambito della sicurezza dei dati, dei processi e dei servizi sempre più centrali nell’offerta dell’ente. Una trasformazione accelerata dalla fase pandemica, che necessita di un deciso intervento a sostegno e garanzia della sicurezza, come riaffermato oggi nell’ambito del Saf".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa