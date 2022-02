Vertenze CrVolterra, il cda: "Notizie allarmistiche, cerchiamo nuovi capitali"

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Volterra desidera chiarire alcune delle molteplici voci, notizie, affermazioni che in questi giorni si sono susseguite creando un contesto di acredine e livore, anziché di dialogo costruttivo e razionale. Vorremmo rivolgerci ai dipendenti e le loro famiglie, al territorio, alle Istituzioni: il nostro obiettivo è solo quello di trovare soluzioni valide ed economicamente sostenibili al più presto, ma per farlo dobbiamo ragionare su dati di realtà.

Vorremmo commentare alcuni punti:

La banca deve affrontare una riorganizzazione a cui non può sottrarsi perché la realtà del mondo, anche quello bancario, in Italia come ovunque, è che la crisi economica, la pandemia, l’automazione, i sistemi digitali, le abitudini della clientela e molto altro, stanno cambiando lo scenario. O riusciamo a adeguarci a una nuova vita, oppure rischiamo di estinguerci. Questa è la realtà con cui dobbiamo misurarci.

Siamo ben consapevoli delle preoccupazioni che toccano i lavoratori ed è proprio per questo che abbiamo deciso responsabilmente di attivarci per trovare soluzioni alternative. Tutti vorremmo evitarlo, ma non è possibile.

Chiuderemo anche qualche filiale, non ne possiamo fare a meno come del resto stanno facendo tutte le banche, ma il nostro impegno è e sarà, di trovare soluzioni affinché vengano mantenuti nel territorio i livelli di occupazione attuali.

Per questo continuiamo a ripetere che con la contrapposizione violenta, con la diffusione di notizie allarmistiche (ma non suffragate), creando allarme sociale si perde lucidità e non si produce nulla, mentre ci sono soluzioni possibili.

Proprio per garantire un futuro solido a questa Banca e al suo territorio stiamo effettivamente cercando nuovi capitali, sondando più possibilità e contiamo di trovarli al più presto. Questo elemento insieme ad un oculato governo dei costi, consentirà a tutti di affrontare il prossimo futuro con serenità.

Purtroppo il contratto integrativo è scaduto a fine anno e non è stata la Banca a disdettarlo unilateralmente perché è chiaro che non è interesse della Banca il perdurare di stati di incertezza. Comunque ripetiamo che siamo pronti fin da subito ad avviare il negoziato con il Sindacato per un nuovo CIA, non appena si renderà disponibile. Sottolineiamo che abbiamo unilateralmente mantenuto le principali voci retributive e che il nuovo contratto potrà avere decorrenza già dal primo gennaio 2022.

L’obiettivo del CDA è quello di stipulare un nuovo contratto aziendale in linea con quanto stabilito dal contratto nazionale, che consenta, anche ma non solo, a fronte di alcune modifiche agli accordi attuali, di attribuire ai dipendenti un premio aziendale parametrato ad un effettivo ritorno alla redditività della Banca. Se CRV tornerà a produrre ricchezza i dipendenti ne beneficeranno e così il territorio e gli azionisti.

Per poter arrivare ad una soluzione è importante tuttavia che ci sia al più presto un sereno confronto con il Sindacato basato sul reciproco rispetto, una intesa comune è possibile e necessaria non solo per tutte le parti coinvolte, ma anche per i clienti, per le istituzioni locali e gli azionisti.

Fonte: Cassa di Risparmio di Volterra Spa