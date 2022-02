"Vitamine per la scuola" e Passeggiata della Legalità: Scandicci contro le mafie

Sono 3683 i chili di arance prenotate per “Vitamine per la scuola”, provenienti dai terreni confiscati alla mafia nei comuni siciliani di Lentini, Belpasso e Ramacca, e coltivati dalla cooperativa Beppe Montana Libera Terra. Con gli ordini delle arance (288 retine da 2 kg, 401 cassette da 7 kg, oltre a 300 chili ordinati per le mense scolastiche) sono partite le iniziative della Legalità 2022 organizzate da Comune di Scandicci, Libera, dalle associazioni del Social Party cittadino, Asd podistica Il Ponte Scandicci, Cir Food, dai tre istituti comprensivi scolastici cittadini Altiero Spinelli, Rossella Casini e Vasco Pratolini e dai rispettivi comitati dei genitori. Le arance di “Vitamine per la scuola” sono disponibili in retine da 2 kg al prezzo di 4 euro ciascuna (di cui 1,25 euro devoluti alla scuola) o in cassette da 7 kg al prezzo di 12 euro (di cui 3 euro devoluti alla scuola).

Le arance ordinate saranno consegnate al Gingerzone di piazza Togliatti venerdì 18 dalle 17 alle 19 e sabato 19 febbraio 2022 dalle 9 alle 13, quando sarà possibile acquistare retine e cassette in eccedenza anche senza ordinazione, fino ad esaurimento scorte (fatte salve le quantità prenotate).

Sempre al Gingerzone sabato 12 febbraio dalle 9 alle 13, e nelle stesse date della consegna delle arance, saranno in vendita le magliette della Legalità e saranno aperte le iscrizioni alla Passeggiata della Legalità in programma domenica 20 febbraio 2022 a partire dalle 9, con partenza in piazza Resistenza assieme alla mezzamaratona.

Magliette e arance anche in piazza Resistenza al Villaggio della Legalità sabato 19 dalle 15 alle 19 e domenica 20 febbraio 2022 durante la Passeggiata dalle 9 alle 13.

Le arance di Vitamine per la scuola sono di tipo Tarocco, e provengono appunto dalla cooperativa Beppe Montana Libera Terra che gestisce circa 90 ettari di terreni agricoli provenienti da confische nei comuni di Lentini (appartenuti al clan Nardo), Belpasso e Ramacca (appartenuti al clan Riela); il metodo di coltivazione è biologico e le produzioni sono tutte artigianali.

"Il programma di Libera la tua Terra 2022 è ricco di appuntamenti", dice l’assessora alla Legalità Diye Ndiaye, "dagli incontri con Don Luigi Ciotti in programma martedì 15 febbraio, al mattino a Firenze con le scuole della Città Metropolitana e alle 18 all’Aurora come appuntamento speciale del Libro della Vita, ad altre numerose iniziative di sensibilizzazione nelle scuole come ad esempio ‘La Merenda che fa bene’ del 17 febbraio. La legalità come valore fondamentale nell’educazione delle nuove generazioni, quindi, ma anche base della nostra cultura. Ha dunque un preciso significato la collaborazione dell’assessorato alla Cultura e l’inserimento anche nei programmi teatrali del Comune di Scandicci degli appuntamenti per la Legalità 2022".

Le iniziative della Legalità oltrepassano i confini comunali; dopo l’adesione al progetto del Comune di Bagno a Ripoli negli ultimi anni, nel 2022 anche il Comune di Fiesole ha partecipato ordinando le arance alla cooperativa Beppe Montana per fare marmellata biologica per le scuole.

Il sindaco Sandro Fallani: "Dal 2012 la Città di Scandicci è impegnata nella promozione della cultura della legalità e della coresponsabilità con il progetto ‘Libera la tua terra’, che coinvolge tutte le scuole di ogni ordine e grado, il mondo associativo e quello imprenditoriale. Il progetto è ideato insieme a ‘Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie’, con il patrocinio della Città Metropolitana e della Regione Toscana. I calendari di incontri culturali, attività didattiche e manifestazioni sportive negli anni hanno coinvolto oltre 20.000 partecipanti e portato all’acquisto di circa 50.000 kg di arance biologiche provenienti dalla Cooperativa Libera Terra “Beppe Montana” che coltiva terreni confiscati alle mafie in Sicilia. Ogni nuova edizione del progetto rappresenta così un’occasione per rinnovare il pensiero etico a cui ispirare le nostre pratiche quotidiane e per ritrovarsi tutti insieme attorno ai principi fondanti che tengono unita la nostra comunità. Con questa XI edizione 2022 i legami con Lentini e la Sicilia si ampliano, nonostante le misure di sicurezza dovute alla pandemia in corso, con l’adesione dei Comuni della cintura metropolitana fiorentina, moltiplicando le attività on-line tra gli studenti e le amministrazioni. La mezza maratona e la passeggiata della legalità sono confermate, ad oggi, per domenica 20 Febbraio con partenza in piazza Resistenza. Grazie all’impegno instancabile dei volontari, dei comitati dei genitori rappresentanti delle scuole e delle associazioni coinvolte, tutte le classi giovedì 17 febbraio faranno anche la merenda a scuola con le arance della legalità: un gesto simbolico ricco di valore che avviene in contemporanea in tutte le scuole, un’ora sperimentale di educazione civica. Una merenda che fa bene, dunque, sotto ogni aspetto: perché è salutare e sana, fa bene al singolo, fa bene alla comunità e fa bene anche all’economia equa e solidale che restituisce valore sociale, culturale e collettivo ai beni confiscati alle mafie. Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno partecipare".

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa