"Vittima del sistema per le norme anti-Covid" e aggredisce gli agenti: empolese denunciato a Lucca

"Sono vittima del sistema" e aggredisce gli agenti. L'episodio è avvenuto a Lucca, protagonista un empolese di 60 anni. Ieri pomeriggio gli agenti sono intervenuti in Piazza Napoleone a causa di un uomo che infastidiva i clienti di una pizzeria. Giunti sul posto sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente dall'uomo il quale opponendosi al controllo dichiarava di essere vittima del sistema e degli abusi dello Stato a causa della normativa anti covid.

Sul posto è giunta in supporto anche una seconda pattuglia, ma a causa dello stato di agitazione e di aggressività dell'uomo è stato necessario ricorrere all'utilizzo dello spray al peperoncino e alle manette, oltre che alle fasce in velcro per bloccargli gli arti inferiori.

L'uomo è stato ricoverato in ospedale per accertamenti psichiatrici. Uno degli operatori ha riportato lesioni dichiarate guaribili in due giorni e l'empolese è stato denunciato per Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre nei suoi confronti il Questore ha emesso il Foglio di Via Obbligatorio dalla provincia di Lucca per 3 anni