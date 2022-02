Addio a Franca Sbraci, commerciante storica al mercato del Porcellino

Oggi il mondo del commercio fiorentino piange la scomparsa di Franca Sbraci, pilastro del mercato storico del Porcellino. Su facebook, il mercato della Loggia del centro città, in piazza del Mercato Nuovo, ha ricordato Sbraci: "Tutto il mercato si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di una storica ambulante del mercato sempre attiva nella promozione della fiorentinità. Ciao Franca". Molto conosciuta grazie alla sua carriera, all'impegno in Confesercenti e parte attiva nel "Premio Porcellino", Sbraci fu premiata per il suo virtuoso percorso imprenditoriale lo scorso ottobre, con il riconoscimento intitolato a Marino Roso.

"Franca Sbraci è stata una donna di grande personalità, amata dalla città, esemplare per il suo attivismo civico e culturale. Firenze la rimpiangerà" afferma il sindaco Dario Nardella. "Nel suo lavoro a Confesercenti - continua Nardella - la signora Franca si è distinta con passione e intelligenza nella promozione del commercio fiorentino più autentico, portando avanti con passione le attività del suo banco al mercato del Porcellino e nel contempo distinguendosi nel promuovere iniziative che abbracciavano anche la cultura, come il Premio Porcellino e gli appuntamenti di Arte e Mercati. Al marito Francesco e alla famiglia le condoglianze del Comune e mie personali".