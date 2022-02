Adiconsum Firenze, Antonello Simone nuovo presidente

Antonello Simone è il nuovo presidente dell’Adiconsum Firenze. E’ stato eletto al termine del VII° Congresso territoriale dell’associazione difesa consumatori promossa dalla Cisl. Lo affiancheranno come segretarie di presidenza Cinzia Matacchiera e Rossella Tursi.

“Guidare un’associazione consumatori – dice Simone - è una sfida avvincente, che mi riempie di orgoglio. Tanto è stato fatto, ma tanto ancora c'è da fare, soprattutto in questa fase di transizione che, mi auguro, possa segnare un definitivo ritorno alla normalità, dopo un periodo difficilissimo, quale è stato quella della pandemia. Gli strascichi della fase emergenziale, nonostante i primi segnali di ripresa economica, stanno colpendo non solo le imprese, ma anche le famiglie, assillate da complicazioni burocratiche, dall'aumento dei prezzi dell'energia e dall'inflazione crescente. Urge, quindi, un rilancio della nostra azione, dopo il ‘torpore’ a cui ci ha costretti il Covid, per aiutare i cittadini a ritrovare fiducia.”

Fonte: Ufficio Stampa