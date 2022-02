Al Centro Pegaso giornata open per vaccinazioni Covid dedicate ai bambini 5-11 anni e agli adulti

Una giornata open per le vaccinazioni Covid dei bambini 5-11 anni e per gli adulti nell’Hub Centro Pegaso di via Galcianese.

Sabato 12 febbraio, oltre a chi ha già effettuato la prenotazione del vaccino sul portale regionale, potranno accedere anche coloro che non hanno appuntamento a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00

Sono a disposizione 1000 dosi di vaccino.

L’obiettivo è quello di incrementare il numero di somministrazioni mettendo a libera disposizione dei cittadini una intera giornata dedicata alla campagna vaccinale.

Al piano terra dell’Hub si svolgeranno le vaccinazioni pediatriche. La mattina i bambini saranno in compagnia dei Clown dell’Associazione “Soccorso Clown” e il pomeriggio dell’Associazione “Vippo”. Sia prima che dopo la vaccinazione l’atmosfera sarà rallegrata con giochi, magie e racconti.

Per la vaccinazione è necessaria la tessera sanitaria ed un documento valido di identità.

I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori o da un solo genitore con delega o autocertificazione che dichiara l’impossibilità del secondo genitore ad essere presente (è necessaria la fotocopia del documento d’identità del genitore assente). La modulistica per la vaccinazione pediatrica può essere scaricata dal sito web dell’Azienda Sanitaria www.uslcentro.toscana.it nella sezione Info Covid-19 – Vaccino Covid-19 – modulistica vaccinazione minori.

I documenti di consenso sono a disposizione in varie lingue.

Con l’occasione si ricorda che questo mese l’appuntamento con InformAMI, video pillole dedicate a mamme e papà realizzate dalla Fondazione Ami Prato e professionisti dell’Azienda sanitaria per offrire una corretta informazione alle famiglie, è stato dedicato proprio alla vaccinazione Covid pediatrica.

Il pediatra Pier Luigi Vasarri e l’allergologo Alessandro Farsi rispondono alle domande più frequenti sulla vaccinazione dei bambini.

Le video pillole sono disponibili sul sito web della Fondazione Ami Prato

https://amiprato.it/informami/bambino/vaccinazione-covid-in-eta-pediatrica/

e sul canale Youtube dell’Azienda Sanitaria a questo link:

https://studio.youtube.com/video/9DSmfodoatc/edit

Fonte: Ausl Toscana Centro