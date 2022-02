Auto della municipale senza allestimenti: Anac contesta la giunta di Firenze

"Settembre 2018: il Gruppo consiliare di 'Firenze Riparte a Sinistra' chiede conto alla Giunta dell'uso di 18 Alfa Romeo Giulietta acquistate per la Polizia Municipale, senza allestimenti di polizia, in sostituzione di auto allora in dotazione e allestite per le operazioni del corpo (sirene, lampeggiatori e così via), e quindi con la necessità di fare successivi acquisti con un bando per metterle a norma, atto pubblicato però senza copertura finanziaria. La risposta si limitò a dire che tutti i mezzi erano utilizzati per operazioni in borghese. Soltanto che molte dotazioni (radio, sirena, etc.) ci vogliono comunque anche sui veicoli "civetta"...

Ancora, a fine gennaio 2019, l'Assessore Gianassi informava il consigliere Tommaso Grassi di come l'Amministrazione, con questo acquisto separato, avrebbe risparmiato 64.110 euro, senza dare spazio al minimo dubbio sull'utilità e la correttezza dell'operazione. Quindi un presunto massimo ribasso (al limite dell'anomalia) come sola giustificazione.

Febbraio 2022: l'ANAC contesta le decisioni di Palazzo Vecchio, in merito agli allestimenti di auto acquistate per la Polizia Municipale. La Giunta userà le stesse argomentazioni della consiliatura precedente anche oggi?

"Un affidamento diretto verso un operatore economico scelto su base fiduciaria" (per citare il 'Sole 24 Ore' di ieri, che cita la censura dell'ANAC) arrivato per far fronte a un errore di base, quello di prendere macchine prive dei requisiti necessari per il loro utilizzo, senza che sia mai stato ammesso l'errore, per coprire il Comandante di allora? O c'è di peggio?

Per questo abbiamo depositato un'interrogazione urgente, ma oggi vogliamo ricordare che ve lo avevamo già detto quattro anni fa...".

Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune