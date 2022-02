Un'auto è finita in un fossato a San Romano di Montopoli. Alle 9.30 sono stati chiamati i soccorsi per il mezzo, finito in difficoltà alla fine di via Lavialla all'incrocio con via Cavour, in direzione Stazione, sotto al campo sportivo.

Sul posto la polizia municipale, i vigili del fuoco di Castelfranco e due ambulanze inviate dal 118. Non sono note le condizioni di salute delle due persone rimaste coinvolte.