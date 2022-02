Automezzo Prociv-ARCI distrutto da molotov a Chiesina Uzzanese, parte la raccolta fondi

Su GoFundMe è partita una raccolta fondi dopo un brutto episodio avvenuto in provincia di Pistoia.

“Il 30 gennaio - si legge - è stato incendiato con una bomba molotov un automezzo della nostra Associata PROCIV-ARCI Chiesina Uzzanese, che è andato completamente distrutto”.

“La famiglia PROCIV-ARCI Nazionale - recita il testo della campagna - ha indetto una raccolta fondi per poter acquistare un automezzo simile per la nostra sfortunata consorella, in maniera unanime tutte le associazioni aderenti al coordinamento nazionale hanno espresso la loro solidarietà al gruppo di Chiesina Uzzanese e si sentono vicini ai loro Volontari e al presidente”.

“Questa raccolta fondi - scrivono - vuole dimostrare la vicinanza di quanti, quotidianamente, si mettono a disposizione della popolazione che è in difficoltà”.

La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/un-nuovo-automezzo-aib-per-chiesina-uzzanese