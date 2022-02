Basket Castelfiorentino, grande vittoria dell'Under 17 femminile

Grandissima vittoria di carattere per le ragazze dell’Under 17 Femminile che nella prima delle due trasferte laniere consecutive espugnano il parquet della Cestistica Rosa Prato per 32-42. Prestazione sopra le righe quella delle gialloblu che riscattano la sconfitta subita all’andata e portano a casa il secondo acuto stagionale in un campionato in cui sono chiamate ad affrontare squadre più grandi fisicamente e di età.

Ottimo l’approccio della truppa castellana che prende subito il controllo andando al primo risposo sul 6-11 e poi difendendo il vantaggio nel secondo quarto fino al 16-23 che manda le squadre all’intervallo. Nella ripresa arriva la reazione delle padrone di casa, che si avvicinano toccando il -2 al 30′ (27-29). Ma nel parziale finale, quando più conta, la grinta delle gialloblu fa la differenza e un break di 5-13 fa partire i titoli di coda.

Prossimo impegno domenica, di nuovo a Prato, sul campo della Pallacanestro Femminile (palla a due ore 14.30) .

CESTISTICA ROSA PRATO – BASKET CASTELFIORENTINO 32-42

Parziali: 6-11, 10-12, 11-6, 5-13

Tabellino: Dani 11, Cappelli 13, Taddei 4, Ibrahimi 6, D’Ambrosio 8, Risoli, Costa, Sanesi, Betti. All. Iserani. Ass. Banchelli.

Fonte: Ufficio Stampa