Cade da una impalcatura di 6 metri mentre lavora: grave un 32enne

Incidente sul lavoro oggi, intorno alle ore 14, in località Braccagni a Grosseto. Un uomo di 32 anni è caduto da un'impalcatura a circa 6 metri. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. L'uomo ha subito dei politraumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato portato con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso all'ospedale Le Scotte. Sul posto, oltre al 118 con una medicalizzata della Croce Rossa Italiana di Grosseto, anche i tecnici della prevenzione Asl e i carabinieri.

Si tratta del secondo grave incidente sul lavoro in Toscana in un solo giorno: sempre nel primo pomeriggio, a San Marcello Piteglio, un 58enne è morto dopo essere stato investito da un carrello elevatore.