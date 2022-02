Cerimonia a Empoli per la partenza dei volontari per la guerra di Liberazione

Sarà una cerimonia raccolta, ugualmente significativa e dal forte valore umano e storico, come fu quella dello scorso anno, organizzata nel rispetto delle misure previste per il contenimento del Covid-19. Domenica 13 febbraio 2022 a Empoli ricorre il 77° Anniversario della partenza dei 530 volontari per la guerra di Liberazione, per liberare il paese, l’Italia, dai fascisti e nazisti. Mancherà il pubblico e soprattutto loro, i grandi Rolando Fontanelli, Dario Del Sordo, Sauro Cappelli, William Lucchesi, la cui memoria è scolpita nel cuore della comunità empolese.

PROGRAMMA - La cerimonia si terrà in piazza del Popolo, domenica 13 febbraio alle 10, di fronte alla lapide che ricorda la partenza dei volontari, dove Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale con delega alla cultura della memoria, deporrà una corona di alloro. Seguiranno l’intervento di un rappresentante dell’Anpi Empoli e le conclusioni di Mantellassi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa