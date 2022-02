Comicità surreale al Puccini con Alessandro Gori

Parla toscano la rassegna “Teatro Puccini Comedy Show”, che mercoledì 16 febbraio apre le porte del Teatro Puccini di Firenze ad Alessandro Gori, aka Lo Sgargabonzi, scrittore, autore, giornalista e comico della Val di Chiana, in scena con il nuovo spettacolo “Confessioni di una coppia scambista al figlio morente”.

Inizio ore 21,30. I biglietti (17/12 euro) sono disponibili sul sito ufficiale www.teatropuccini.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804). Biglietti in prevendita anche alla cassa del Teatro Puccini ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16 alle 19. Info tel. 055.362067 – www.teatropuccini.it - biglietteria@teatropuccini.it. Teatro Puccini è in via delle Cascine 41 a Firenze.

“Confessioni di una coppia scambista al figlio morente” è uno spettacolo “divertente, amaro come una tavoletta di catrame finissimo, tassativamente non consolatorio”: Alessandro Gori indossa le più maschere della moderna ignoranza e ci trascina per i capelli davanti allo specchio delle nostre atroci banalità. Una esilarante discesa agli inferi del nonsense contemporaneo. E non solo.

“Confessioni di una coppia scambista al figlio morente” prende il titolo da un recente libro di Alessandro Gori e arriva a suggello di una carriera in continua ascesa. Per Claudio Giunta, tra i maggiori storici della letteratura italiana, Lo Sgargabonzi è il “miglior scrittore comico italiano”. Gori è stato ospite fisso di “Una pezza di Lundini” su Rai2, Francesco Bianconi gli ha dedicato una puntata delle sue “Storie Inventate ed ha una sua rubrica su Rolling Stone. Per non dire dei libri, del seguitissimo blog, degli oltre 400 spettacoli dal vivo inanellati solo negli ultimi anni. Tutto intriso di uno humor surreale e a tratti estremo, il suo tratto.

Non a caso, lui si definisce “Il Sid Vicious della satira”.

Teatro Puccini Comedy Show è la rassegna fiorentina organizzata con The Comedy Club e dedicata ai linguaggi della comicità contemporanea, tra satira, intrattenimento, riflessione e autorialità.

Prossimi appuntamenti - Dal Terzo Segreto di Satira a Luca Ravenna, da Filippo Giardina a Alessandro Gori. E poi Stefano Rapone, Daniele Tinti... Fuoriclasse ed emergenti della stand up comedy italiana al Teatro Puccini di Firenze per “Teatro Puccini Comedy Show”. Dopo Luca Ravenna, Filippo Giardina e Alessandro Gori, la rassegna continua lunedì 7 marzo con “Live” di Stefano Rapone, mentre sabato 19 marzo il collettivo Il Terzo Segreto di Satira presenta lo spettacolo cult “Barabba – Corso di sopravvivenza al paese reale”. Chiude venerdì primo aprile Daniele Tinti e il suo “Dilemma”.