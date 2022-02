Contagi 9 febbraio, dati e test in calo

I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.860 su 44.860 test di cui 13.461 tamponi molecolari e 31.399 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,83% (63,2% sulle prime diagnosi).

I dati sono in calo rispetto a ieri (così come i test, un terzo in meno rispetto a martedì). Per quanto riguarda i vaccini, nelle ultime 24 ore ne sono stati somministrati 18mila.

Il report mattutino del presidente Eugenio Giani è la fonte di questa notizia.

Contagi 9 febbraio - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO