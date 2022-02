Soggetti a Daspo, vengono sorpresi fuori dallo stadio: due tifosi nei guai

Erano sottoposti a Daspo ma la polizia li ha sorpresi poco prima di Fiorentina-Lazio. Un 29enne di Empoli e un 25enne di Firenze sono stati colpiti da nuovi provvedimenti. I due erano già stati denunciati e sono stati fermati in strada dalla Digos sul percorso di afflusso dei tifosi allo Stadio Franchi.

Al 29enne era già stato notificato nel 2019 un Despo di 5 anni dalla Questura di Roma, in quanto indagato per una rissa avvenuta in un’area di servizio sull’A1 tra ultrà fiorentini e sampdoriani, di rientro dalle trasferte delle rispettive squadre. L’altro era stato invece “daspato” lo scorso gennaio dalla Questura di Firenze per aver acceso un fumogeno in Curva Fiesole durante Fiorentina-Milan.

Questo tipo di provvedimento prevede infatti per gli interessati, non solo il divieto di accedere agli stadi, ma anche quello di trovarsi in determinate zone limitrofe e nelle aree di afflusso e deflusso dei tifosi nel “pre“ e nel “post-partita”. Per questo motivo sono stati emessi due nuovi provvedimenti un Daspo di 8 anni con prescrizioni nei confronti del 29enne empolese e uno di 5, sempre con prescrizioni, per il 25enne fiorentino. Sia le denunce che le prescrizioni dei provvedimenti saranno soggette al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.