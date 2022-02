Giorno del Ricordo, le celebrazioni a Carmignano

Il Comune di Carmignano nel “Giorno del Ricordo, per non dimenticare il massacro delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata”, ha deciso di affidare le celebrazioni alla voce e al volto di Francesco Borchi, attore carmignanese di fama internazionale, che ha interpretato per l’occasione la poesia Magazzino 18 di Simone Cristicchi.

In un video, l’attore ci fa ripercorrere con pathos e intimità la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Seppure anche quest’anno, l’attuale situazione emergenziale causata dalla pandemia sconsiglia di organizzare eventi o iniziative in presenza, l’Amministrazione comunale di Carmignano non ha, dunque, ,voluto rinunciare a diffondere la conoscenza dei tragici eventi in modo da stimolare a una profonda riflessione. Per questo, ha deciso anche di riproporre il prezioso contributo del prof. Matteo Mazzoni, Direttore della sede fiorentina dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, che con maestria ha ricostruito per l’Amministrazione quegli eventi contestualizzandoli in modo impeccabile.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa