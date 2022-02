Giorno del Ricordo, le celebrazioni a San Miniato

Un consiglio comunale aperto per celebrare il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per commemorare le vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo Giuliano-Dalmata. La seduta si svolgerà in Sala del Consiglio, giovedì 10 febbraio, alle ore 10.00, con la presenza, in video collegamento, dei ragazzi dell’IT “Cattaneo” di San Miniato e del Liceo “Marconi” di La Scala.

A presiedere la seduta sarà il presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri, alla presenza del sindaco Simone Giglioli, del vescovo monsignor Andrea Migliavacca, del consigliere delegato alla memoria Michele Fiaschi, dell’ex presidente del consiglio comunale Marzia Bellini, del rappresentazione dell’ANPI sezione San Miniato-Montopoli Simone Ricotta e di Mario Rossi in rappresentanza dell’associazione “Gori” di Cigoli.

Nell'occasione saranno proiettati filmati sulle foibe e gli allievi dell'Accademia Musicale di San Miniato Basso, diretti dalla professoressa Marzia Vignozzi, suoneranno alcuni brani.

La seduta del consiglio è pubblica ma sarà visibile esclusivamente tramite il video che sarà in diretta streaming sul sito del Comune di San Miniato (www.comune.san-miniato.pi.it)

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa