Il museo urbano della LABA riparte con l'opera di Luciana Zapata Barravino

Opere inedite che escono dai laboratori di pittura e si fanno letteralmente “strada” tra i passanti, per suggerire riflessioni e suggestionare i cittadini. Riparte l’esperienza - firmata Laba Firenze - di “Posted Projects”, lo spazio espositivo della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze che rende visibili le creazioni dei giovani studenti del corso di Pittura e Arti Visive. Le opere, realizzate nei laboratori e accuratamente scelte, vengono esposte al di là di un vetro, a pochi passi dal marciapiede esterno: in questo modo l’arte si inserisce a pieno titolo nella vita quotidiana offrendo agli iscritti la possibilità di mostrare pubblicamente talenti e abilità.

Ad aprire la nuova stagione sarà Luciana Zapata Barravino con l’opera “Vita”: un olio su tela, 50x80 cm, che intende riproporre un passaggio dell’infanzia dell’autrice e del suo primo contatto con l’arte. L’opera sarà visibile, h 24, da giovedì 10 febbraio (inaugurazione fissata per le ore 16) a giovedì 24 febbraio negli ambienti del Dipartimento di Arti Visive della Laba, in via Finlandia 10, a Firenze. L’ispirazione parte, nello specifico, da una fotografia che ritrae Barravino in tenera età, intenta a dipingere all’asilo. La ragazza indossava in quell’occasione un grembiule verde ed è proprio da quel grembiule che nasce “Vita”: un focus su un passaggio cruciale dell’esistenza, in cui la scoperta della luce e dei colori ha aperto la strada alla passione per la pittura. Nel quadro troviamo tutti questi riferimenti, riproposti accanto a quello scatto che immortala l’infanzia della studentessa.

POSTED PROJECTS: ALCUNE INFORMAZIONI - Posted Projects è uno spazio espositivo che assomiglia a una vetrina, confinante con l’aula di Arti Visive della Laba di Firenze. Si trova, in particolare, su una linea di confine, tra i laboratori e l’ambiente esterno e accoglie di volta in volta le opere inedite degli studenti del terzo anno, selezionate dal docente di riferimento, il professor Fabio Cresci.

Posted Projects diventa così un luogo unico nel suo genere: il simbolo del passaggio tra ciò che è la vita didattica all’interno dell’Accademia e un primo approccio con il pubblico, sospeso tra la dimensione laboratoriale e quella professionale.

Fonte: LABA Firenze