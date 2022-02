Morto ciclista 65enne alla Montagnola sulla ss Chiantigiana, tra Greve in Chianti e Impruneta. La polizia municipale ha compiuto gli accertamenti nella giornata di ieri, martedì 8 febbraio. Il ciclista si sarebbe scontrato con un'auto in transito in direzione opposta. Alla guida una donna. I sanitari inviati dal 118 sono intervenuti ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.