Chiesto il rinvio a giudizio l'ex premier e attuale leader di Italia Viva Matteo Renzi nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione Open.

La procura di Firenze aveva ipotizzato che la fondazione avviata nel 2012 fosse stata fondata per finanziare il Partito Democratico senza rispettare i criteri di tracciabilità e trasparenza. Quindi Open, fondata nel 2012, poteva essere un'articolazione di partito.

Tra gli indagati dell'inchiesta per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio anche i vertici del Giglio magico renziano dell'epoca: Maria Elena Boschi e Luca Lotti, la prima capogruppo alla Camera in Italia Viva, il secondo deputato rimasto nel Pd. Per quanto riguarda il mondo dell'imprenditoria, tra gli 11 figurano anche l'ex presidente di Open Alberto Bianchi e l'imprenditore Marco Carrai, a capo attualmente di Toscana Aeroporti.

L'udienza preliminare si terrà il 4 aprile prossimo.