Investita 15enne a Castelfiorentino, elisoccorso per Careggi

Una 15enne è stata investita da un'auto questa mattina poco prima delle 7 in via di Praticelli a Castelfiorentino.

La giovane ha riportato delle fratture a una gamba. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino ma il trasferimento al Cto di Careggi è stato effettuato in elisoccorso con Pegaso 1.

A dare i primi soccorsi è stato l'automobilista alla guida della vettura, che si è fermato subito dopo l'impatto. I rilievi e la dinamica sono in capo ai carabinieri della locale stazione. La giovane non è in pericolo di vita: il trasferimento aereo è stato effettuato in codice giallo.