Lecci in piazza del Popolo, il Comune di Montespertoli incontra la cittadinanza

Facendo seguito alle richieste di alcuni cittadini interessati alle sorti dei lecci in piazza del Popolo a Montespertoli, l'Amministrazione Comunale - che si sta occupando insieme a un professionista della salute degli alberi - ha organizzato per martedì prossimo, 15 febbraio, un incontro aperto a tutti all'Auditorium del Centro Culturale "Le Corti", alle ore 21.30.

All'incontro - fortemente voluto e promosso dall'associazione Noi Che - sarà presente il dottore forestale Luca Dei, che da alcuni anni si occupa di monitorare gli alberi della piazza relazionando puntualmente all'Amministrazione Comunale in merito ai problemi e alle possibili soluzioni per garantire nel miglior modo possibile il patrimonio arboreo della piazza.

"Siamo intenzionati a mantenere la nostra piazza alberata e per questa ragione abbiamo investito una parte delle risorse avvalendoci di un professionista così da comprendere meglio come curare gli alberi attualmente presenti e i nuovi messi a dimora" spiega il Sindaco, Alessio Mugnaini, che aggiunge: "Capisco che veder cambiare così la nostra piazza possa portare non poca preoccupazione nei cittadini ed è per questo che abbiamo ben accolto la richiesta e organizzato subito un incontro pubblico"

Si ricorda infine che nei giorni scorsi il Comune ha messo a dimora 6 nuovi lecci.

