Muore 58enne investito da un carrello elevatore

Un 58enne italiano è morto per un infortunio sul lavoro in una cartiera sulla Montagna pistoiese, a San Marcello Piteglio. L'operaio è stato investito intorno a mezzogiorno da un carrello elevatore nel piazzale della ditta. In quel di via Pesciatina, zona Lanciole, sono giunti i carabinieri e la medicina del lavoro dell'Asl Toscana centro oltre alla Misericordia di Uzzano. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso ma per lui non c'è stato niente da fare. L'Asl Toscana Centro ha inviato gli addetti del Servizio di prevenzione sicurezza luoghi di lavoro: la ditta era stata controllata proprio negli ultimi tempi.