Nel Sorriso di Valeria Onlus, riprendono le attività e rinnovo tessera sociale

Nel nuovo anno siamo tornati alle attività sociali con l' incontro presso l'Istituto Cattaneo di San Miniato in occasione della conferenza stampa per la distribuzione solidale dei fondi raccolti con l'offerta del libro ricordo di Gianluca Bertini, di cui l'Associazione è stata destinataria in parte. Onorati per la scelta e grati verso i promotori dell'iniziativa e verso i familiari di Gianluca, abbiamo assicurato l'utilizzo dei fondi per le nostre iniziative nel campo dell'istruzione, salvo individuare in seguito l'impiego specifico. Sul sito il servizio fotografico di Federica Antonelli. Intanto invito tutti i soci a rinnovare la tessera sociale del 2022 ricordando l'importo delle quote, che è di euro 100 per i soci fondatori ed di euro 20 per i soci ordinari. Si può fare il versamento, anche cumulativo indicando i nominativi, con bonifico bancario o c.c. postale, i cui estremi sono indicati nel biglietto da visita allegato o nel sito www.nelsorrisodivaleria.org.

Il presidente Lucio Tramentozzi