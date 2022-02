Rissa in centro a Lucca, denunciati altri due giovani

Ci sono due nuove denunce per la rissa del 30 gennaio in centro a Lucca. Si tratta di un 20enne e di un 17enne, tra i protagonisti della grossa lite avvenuta in piena notte in piazza San Michele. Come spiega la polizia, l'ufficio Volanti "ha individuato altri due partecipanti alla rissa, italiani, che sono stati altresì denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale". Stando a una prima ricostruzione, cinque giovani si erano affrontati a calci e pugni. Inizialmente un 21enne e un 22enne erano stati arrestati e avevano opposto resistenza.