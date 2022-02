Rubavano nelle auto del Parcheggio Oltrarno: arrestati minorenni

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Firenze Oltrarno hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Firenze a carico di due minori italiani, domiciliati a Firenze, che a vario titolo sono ritenuti responsabili di furti su auto commessi nella zona di Porta Romana, Piazza Tasso e Santo Spirito tra gli ultimi mesi del 2021 e gennaio 2022.

L’attività sviluppata a partire dallo scorso mese di novembre, mediante l’acquisizione e la visione di numerosi video di telecamere di sorveglianza, ha consentito di ricostruire un quadro di elementi che ha permesso la misura cautelare. Altre indagini erano state svolte dalla Polizia Municipale di Firenze e dalla Polizia Ferroviaria di Firenze.

In particolare i due arrestati, di 17 e 16 anni, con precedenti penali, assieme o in concorso con altri soggetti, avrebbero partecipato a diversi furti perpetrati su autovetture parcheggiate in pubblica via o all’interno del “Parcheggio Oltrarno”, nelle date 10, 21 e 28 novembre, 2 e 10 dicembre e infine 8 e 12 gennaio.

I minori, al termine delle attività di rito, venivano tradotti presso l’Istituto per i Minorenni Meucci.

Nell’ambito della stessa attività, i Carabinieri hanno eseguito inoltre altre perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Firenze, finalizzate alla ricerca di refurtiva nelle abitazioni di altri quattro soggetti, maggiorenni, indagati dai militari dell’Arma per i medesimi reati.