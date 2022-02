Sciopero comparti pubblici e privati, Aoup: "Garantiti servizi sanitari essenziali"

La Federazione italiana sindacati intercategoriali ha indetto uno sciopero generale di tutti i comparti pubblici e privati dalla mezzanotte del 15 febbraio 2022 alla mezzanotte del 16.

L'Aoup, Azienda ospedaliero universitaria pisana, ricorda che "come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo Nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero".

Fonte: Aoup - Ufficio Stampa