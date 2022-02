Scomparso don Maris Lari, storico sacerdote di Castelfiorentino

La comunità di Castelfiorentino oggi ha perso una delle sue guide spirituali storiche. È deceduto all'età di 92 anni Monsignor Maris Lari, per moltissimi anni sacerdote in Valdelsa. Molto conosciuto nel territorio, don Lari è stato ricordato dal sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, punto di riferimento per "generazioni intere di fedeli". "Rivolgiamo alla sua memoria, e alla sua famiglia, un saluto affettuoso per il rapporto così stretto con la nostra comunità" ha scritto Falorni su facebook.

I funerali di don Maris Lari si terranno venerdì alle ore 15 alla Chiesa di Santa Maria della Marca, con sepoltura al cimitero di Dogana. La parrocchia, creata nel 1919, fu rinnovata con canonica e locali ad uso pastorale negli anni 70 proprio dal parroco Lari e da lui guidata per circa quarant'anni.