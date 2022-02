Taglio piante sulla provinciale Del Virgino a Montespertoli, 10 giorni a senso unico alternato

Fino a sabato 19 febbraio 2022 si viaggerà a senso unico alternato sulla Strada provinciale 80 Del Virginio a Montespertoli, per abbattimento piante. La modifica alla circolazione è stata istituita per lo svolgimento dei lavori dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze. Il senso unico alternato, per il restringimento della carreggiata nell'area del cantiere, sarà regolato da semaforo mobile o movieri, con limitazione di velocità a 30 km/h. Il tratto sarà compreso dal km 0+350 al km 5+200 circa e i lavori si svolgeranno dalle 8 alle 18.