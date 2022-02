Tenta di rubare in un'abitazione, arrestato 39enne

I carabinieri di San Piero a Ponti, nella tarda serata di ieri, sono intervenuti in via Dei Lavatoi poiché era in atto un furto in abitazione. In particolare un uomo era stato notato scavalcare un muretto di recinzione e introdursi nelle pertinenze dell'abitazione. L'uomo è stato poi bloccato dai militari che, prontamente intervenuti, sono riusciti ad individuarlo dopo che lo stesso stava provando ad allontanarsi, senza riuscirci. Il soggetto è stato trovato in possesso di un frullino elettrico e di un martello percussore prelevati dal magazzino. Si tratta di un 39enne italiano, con precedenti di polizia. A seguito della convalida dell'arresto è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo dimora nel comune di Firenze. La merce è stata recuperata e restituita alla vittima.