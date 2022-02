Testo Firenze, la nuova fiera dell'editoria targata Adelphi

La casa editrice Adelphi lancia il festival Testo Firenze, una nuova fiera dedicata all'editoria che si sviluppa su tre giorni alla Stazione Leopolda

di Firenze, dal 25 al 27 Febbraio 2022 (apertura dalle 11 alle 20).

Si legge nella presentazione: "Testo è il nuovo progetto che racconta come nasce un libro: da come si scrive a come si pubblica, come si traduce, come si disegna, come si vende fino a come si legge. Tre giorni dedicati al mondo dell’editoria e ai suoi protagonisti.

Un appuntamento annuale per lettori e addetti ai lavori che propone una visione in profondità del mondo dei libri e porta a Firenze la migliore editoria, tra grandi gruppi e indipendenti, con una selezione di titoli e novità letterarie, ospiti da tutto il mondo e un ricco programma di presentazioni, incontri ed eventi coordinato da un team di curatori trasversali al mondo della scrittura".

Tre le divisioni dell'area della Leopolda per Testo Firenze: una dedicata alle case editrici, tra realtà indipendenti e grandi gruppi editoriali; una dedita alle 7 fasi (chiamate stazioni) della filiera editoriale; l'ultima con i laboratori dedicati a scrittura, traduzione e grafica.

Per informazioni testofirenze.it scrivere a info@testofirenze.it oppure chiamare il numero 055 36931.