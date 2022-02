Torna la 'Domenica Leonardiana' a Vinci

Il Comune di Vinci, anche per il 2022, dedica grande spazio a Leonardo da Vinci, con tanti appuntamenti dedicati al Genio: torna la “Domenica Leonardiana”, una serie di laboratori, visite e attività per bambini (e famiglie) all'interno del Museo Leonardiano di Vinci, ogni seconda domenica del mese. L'iniziativa, promossa dal Comune di Vinci, partirà il 13 febbraio e si concluderà l'11 dicembre.

Il primo appuntamento ha il titolo “Dagli automi di Leonardo alla robotica” (età consigliata 8-14 anni). Seguono “Le immagini a testa in giù” (13 marzo, 7-11 anni), “Alla scoperta di Leonardo bambino” (10 aprile, 6-14 anni), “Il segreto del tempo” (8 maggio, 8-11 anni), “La natura con gli occhi di Leonardo” (12 giugno, 4-6 anni), “Quando soffia il vento” (10 luglio, 6-11 anni), “Alla bottega del Battiloro” (14 agosto, 6-14 anni), “Prove di volo” (11 settembre, 7-11 anni), “Giornata nazionale delle famiglie al museo” (9 ottobre, 6-11 anni), “Le favole di Leonardo: il ragno e l'uva” (13 novembre, 4-6 anni) e “Un addobbo... geniale!” (11 dicembre, 6-11 anni).

Per i mesi di febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre l'inizio dell'attività è alle ore 15.30, mezz'ora più tardi nei mesi di maggio e settembre. Nei mesi più caldi (giugno, luglio e agosto) gli appuntamenti avranno inizio alle 16.30. Il costo dell'attività laboratoriale è di 5 euro a persona.

“Leonardo è il simbolo di Vinci – commenta il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Vinci Sara Iallorenzi – e anche per il 2022 proponiamo tante iniziative per conoscere il Genio. Ci rivolgiamo ai bambini, punto centrale per l'amministrazione: è importante coinvolgere loro, così come le famiglie, in modo da stimolare la curiosità. La cultura è essenziale nel percorso di crescita”.

I partecipanti potranno anche visitare il Museo e la Casa Natale di Anchiano. Per poter partecipare al laboratorio è obbligatorio il green pass rafforzato. Info e prenotazioni 0571 933285, info@museoleonardiano.it e www.museoleonardiano.it.

