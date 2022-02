Il ritorno alla normalità dopo 15 giorni di isolamento Covid del sindaco Toti

Torna operativo dopo 15 giorni di isolamento il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti. Era rimasto contagiato dal Covid e le tre dosi di vaccino fatte lo hanno allontanato da conseguenze di qualsiasi tipo: è risultato infatti asintomatico.

In un post su Facebook il primo cittadino, da poco più di un anno padre, ha voluto commentare il ritorno alle piccole gioie della quotidianità come il poter accompagnare la figlia Teresa a scuola, dopo 15 giorni di distanza. Con la consueta distanza dal clamore Toti racconta il recupero della normalità con molto affetto:

"Un’immagine che segna il definitivo ritorno alla libertà. Accompagnare la piccolina al nido. Certo un’azione ripetuta chissà quante volte. Ma oggi assume un significato diverso. La prima volta dopo il riposo forzato a causa del Covid che avevo preso.

Per fortuna, grazie alle tre dosi di vaccino fatte, non ho avuto alcun sintomo particolare. Solo tanta pesantezza nel far passare le giornate tutte uguali, mentre alla tv scorreva prima l'elezione del Presidente della Repubblica e poi l'inizio di Sanremo.

Ho provato direttamente l'isolamento, star lontano dai propri affetti più cari. Quindici giorni senza vedere la mia piccolina, sono tanti davvero.

Ho continuato a seguire le attività del Comune collegato virtualmente tramite le possibilità consentite dalla tecnologia. Ormai le videocall fanno parte del nostro modo di rapportarci con gli altri ed è uno dei cambiamenti che ci ha portato la pandemia. Ovviamente non è stata la stessa cosa che potersi spostare liberamente ed essere presenti nelle varie occasioni in cui avrei voluto, sia in comune che sul territorio.

La mia è un’esperienza comune a tante persone, una circostanza che ti fa vedere la situazione da un’altra prospettiva. Ora mentre la piccola principessa mette sottosopra la casa, apprezzo ancora di più la sua gioiosa spensieratezza nel fare i giochi più belli e semplici. Una normalità recuperata..."