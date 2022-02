Use, ufficiale: ecco Pianegonda. Lascia Digno

Novità in casa Use Computer Gross con un giocatore in uscita ed uno in entrata. Tommy Pianegonda, play-guardia, classe 2002, arriva alla corte di coach Corbinelli prendendo il posto di Luca Digno che lascia Empoli per accasarsi a Vicenza ed a cui va il grazie della società per questa parentesi con la maglia biancorossa.

Pianegonda arriva dalla serie A2 e precisamente da Ferrara. Nato a Thiene, in provincia di Vicenza, play guardia mancino alto 190 cm, ha mosso i primi passi sul parquet alla Oxygen Bassano del Grappa dove ha giocato per quattro anni. Lì è stato notato da Trapani e si è trasferito in Sicilia dove è rimasto tre campionati debuttando anche in prima squadra nel match contro Napoli. Poi il passaggio a Ferrara ed ora a Empoli dove cercherà di dare il proprio contributo alla salvezza della squadra.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa